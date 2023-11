Inizia la rivoluzione Pinqua nel centro storico di Sanremo: affidati lavori per due milioni di euro

La Pigna, il centro storico di Sanremo, si prepara a cambiare volto. I primi progetti finanziati grazie al Pinqua (Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare) stanno per vedere la luce e nei giorni scorsi gli uffici del Comune hanno affidato tre interventi per un valore complessivo di circa due milioni di euro. Progetti che, nel giro di qualche mese, sono presto passati dagli annunci ai fatti.

I primi tre lavori andranno a toccare alcuni angoli tra i più rappresentativi della città vecchia: i giardini Regina Elena, il palazzo delle Rivolte e piazza Santa Brigida.

Per il restyling dei giardini Regina Elena la base di gara era di 560 mila euro, la gara ha visto la partecipazione di 11 aziende e ad avere la meglio è stata la ‘Tecnoconsul Srl’ con un ribasso del 17%; più oneroso l’intervento al palazzo delle Rivolte che aveva una base di gara di 940 mila euro, ad avere la meglio gli altri 14 partecipanti è stato il ‘Gruppo Sapa’ con il 12% di ribasso; infine, per il restyling di piazza Santa Brigida la base di gara era di 500 mila euro, hanno partecipato 6 ditte e i lavori sono andati alla ‘Edilcantieri Costruzioni Srl’ con un ribasso del 12%.

Così come previsto dai criteri di aggiudicazione per i progetti finanziati dal PNRR, l'iter di affidamento dovrà concludersi entro il 31 dicembre di quest’anno. Poi, nei primi giorni di gennaio, sarà il momento di dare il via ai lavori.

Il Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare ha previsto un totale di circa 15 milioni di euro per la Pigna tra interventi pubblici e provati che, di fatto, andranno a rivoluzionare il centro storico di Sanremo.