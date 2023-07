Sanremo: via alla gara d’appalto per il Palazzo delle Rivolte, un lavoro da 1.3 milioni di euro

Anche il progetto la riqualificazione del Palazzo delle Rivolte è sempre più vicino. Gli uffici di Palazzo Bellevue hanno pubblicato la gara d’appalto per l’assegnazione dei lavori da 1.3 milioni di euro che consentiranno il recupero dell’immobile inagibile ormai da molto tempo.

La Pigna è da anni al centro di progetti e interventi per consentire a tanti suoi angoli di rinascere e i tanti investimenti di privati nel centro storico ne sono la dimostrazione. Grazie al ‘Pinqua’ (Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare) il Comune di Sanremo ha avuto accesso a 13 milioni di finanziamenti per dare il via a lavori attesi da anni come, appunto, quello del Palazzo delle Rivolte. L’obiettivo, come si legge nel documento è quello di “ridurre il disagio abitativo aumentandone il patrimonio di edilizia residenziale pubblica” e “rigenerare il tessuto socio-economico del centro urbano, migliorandone l’accessibilità, la funzionalità e la sicurezza degli spazi”.

Il termine dei lavori è fissato, come da bando, in 345 giorni ‘naturali e consecutivi’ dalla data del verbale di consegna.