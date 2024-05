Badalucco: domani al via i lavori per il distributore, entro l'estate la tanto attesa riapertura

“I lavori per la riapertura del distributore di carburante, ora lo posso dire, inizieranno il 29 maggio. Abbiamo espletato con la massima urgenza le pratiche per restituire un servizio importante, già in estate, non solo al nostro Comune, ma all’intera Valle Argentina. Bisogna infatti considerare che il distributore ubicato a Molini di Triora è chiuso da molti mesi e non si sa ancora se e quando riaprirà. Se non ci saranno intoppi o imprevisti le pompe dell’impianto di Badalucco, torneranno a funzionare entro un mese”.

Interviene così il Sindaco di Badalucco, Matteo Orengo, sulla riapertura del distributore. In effetti da sabato l’area del distributore di benzina e gasolio, posta nel centro del paese, è stata delimitata con il tipico nastro bianco e rosso, per impedire la sosta delle auto nello spiazzo, come era consuetudine da circa sei mesi a questa parte. Da quando cioè era stato chiuso il distributore per lavori di adeguamento. Il comune di Badalucco, riconoscendo il carattere di pubblica utilità all’impianto, ha inserito in una corsia preferenziale il progetto. Si tratta di un importante piano di messa a norma, per la prevenzione del rischio, essendo la stazione di servizio ubicata in pieno centro abitato, sul passaggio della S.P.548 che unisce Taggia con il comune di Triora.

“Il piano – dice il primo cittadino – ha avuto il via libera dai nostri uffici tecnici e soprattutto dall’Arpal. L’esecuzione del lavoro è stata affidata alla ditta locale di Boeri Salvatore, per un importo di circa 60 mila euro, comprensiva di un simbolico contributo comunale di 6000 euro. Il committente è il gestore, ovvero il Centro Petroli. I lavori vertono su scavi per la collocazione di nuove pompe per l’erogazione automatica di carburante e per l’adeguamento degli scarichi di oli e derivati".

In contemporanea va avanti il piano del Comune di Badalucco per incentivare il passaggio alle auto elettriche. “Abbiamo appena dato uno spazio in concessione – conclude Matteo Orengo – ad un’importante società che fornisce energia. Si tratta di un’area, abbastanza larga, ubicata in Rione Filippo Boeri, lato torrente, nei pressi del campo sportivo. Sarà la seconda piazzola di ricarica, dopo quella ubicata al lato opposto del paese nei pressi dell’ex asilo. La nuova stazione di ricarica sarà caratterizzata dalla rapidità del rifornimento. Nei piani del Comune c’è anche la gestione di un’auto elettrica per fini istituzionali. Ma qui aspettiamo la libera elargizione da parte di una concessionaria. Se son rose fioriranno”.