Sanremo: restyling dei giardini Regina Elena, approvato il progetto esecutivo da 700 mila euro

È sempre più vicino il restyling che cambierà volto ai giardini Regina Elena, la terrazza ‘green’ sopra la città vecchia. La giunta sanremese ha di recente approvato il progetto esecutivo per l’intervento del valore di 700 mila euro disegnato dall’architetto torinese Agostino De Ferrari.

Per i Giardini sarà un ritorno all’antico, all’origine dell’800, oltre a una ricerca di valori ecologici per la valorizzazione degli ambienti urbani senza tralasciare la parte botanica. Sulle fasce verso San Costanzo è previsto il ripristino dei camminamenti e delle aree verdi, mentre la parte più importante dell’intervento sarà sul belvedere di fronte alla fontana dei giardini, già al centro di un restyling. Sarà implementata la vegetazione oltre alle aree gioco con intrattenimenti anche più piccoli che si andranno a integrare con il percorso calviniano. C’è anche l’intenzione di aprire un chiosco-bar in modo da avere un presidio costante sul territorio. Sarà riqualificata anche la zona sotto la doppia scala storica con una piccola piazza. Attenzione massima alla sicurezza con una nuova illuminazione che aiuterà le telecamere già installate nei mesi scorsi.

L’intervento è stato finanziato grazie al piano ‘Pinqua’ (Programma Innovativo della Qualità dell’Abitare) di Regione Liguria.