Il lions club Sanremo Matutia all’Osservatorio do Perinaldo per una notte sulle orme di Cassini

In data 22 novembre il lions club Sanremo Matutia ha organizzato una gita altamente istruttiva ed interessante al noto Osservatorio Astronomico di Perinaldo che nacque nel 1989 per volontà dell’attuale sindaco Francesco Guglielmi. Si pensò di costruire sul tetto dell edificio comunale una cupola di 3 metri di diametro dove fu installato un telescopio newtoniano di 380 mm di diametro, frutto di una donazione. E dato che Perinaldo diede i natali al noto astronomo Giovanni Domenico Cassini si decise di costruire a suo nome tale base astronomica in questo borgo medioevale noto oggi come ‘Borgo delle Stelle’ e che è gestito dalla Associazione Orbita.

L’osservatorio dispone di 2 grandi cupole, un Planetario, Strumenti solari e, attraverso i suoi telescopi, i partecipanti hanno letteralmente vissuto una esperienza unica… si sono lasciati accompagnare alla scoperta del Cosmo, dei segreti del cielo notturno apprezzando le bellezze della volta celeste.

Le osservazioni sono state guidate da personale esperto come il direttore Lorenzo Sicignano che è anche il Presidente della struttura e che è stato accompagnato da GianCarlo Vignale vice presidente, già fondatore dell ‘Osservatorio. Attraverso un raggio laser è stato possibile passeggiare tra le costellazioni lungo la Via Lattea con stelle di ogni tipo e dimensione. I soci ammirati hanno scoperto Saturno con i suoi anelli che ormai si sta allontanando dalla terra, la grande macchia rossa su Giove coi suoi 4 satelliti, la luna con i suoi mari e monti, le galassie più distanti da noi e si sono incantati alla vista dei numerosi ammassi stellari.



A fare gli onori di casa la socia Giovanna con il marito Piero che hanno organizzato splendidamente la serata alla quale era presente il Sindaco Francesco Guglielmi che ha fatto dono alla presidente Solerio di un libro su Perinaldo, il dotto Mauro della Famiglia Sanremasca, e consigliere del Comune di Perinaldo, il presidente del Panathlon Angelo Masin e numerosi soci del Matutia. Al termine della ‘esplorazione del cielo’ i signori Fogliarini in sala del Consiglio adiacente al Chiostro francescano (datato 1600) dell’Osservatorio hanno offerto un ricco rinfresco e la signora Giovanna ha ricevuto i complimenti della presidente Alessandra per la riuscita della serata e per l’impegno profuso. È auspicabile ripetere l’esperienza magari nella stagione estiva per far visita anche alla famosa Meridiana che si trova nel Santuario della Visitazione alle porte di Perinaldo e che costituisce un altro gioiello di questa cittadina.



Addetto stampa Lions club

Mluisa Ballestra