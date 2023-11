Ventimiglia, lite nella notte in piazza del Comune: strisce di sangue sui marciapiedi (Foto)

Macchie e strisce di sangue lungo i marciapiedi, su alcune auto parcheggiate e sulle transenne è ciò che resta di una violenta lite verificatasi nella notte, tra piazza della Libertà, di fronte al Comune, e via Ruffini, a Ventimiglia.

Secondo alcune testimonianze sembra che tre stranieri, probabilmente extracomunitari, al culmine di una lite, per motivi ancora al vaglio degli inquirenti, si siano feriti. Non è ancora chiaro se le ferite siano state provocate da coltelli o da vetri, probabilmente ottenuti da bottiglie rotte o dove sia iniziata la rissa, quello che è certo è che i feriti hanno lasciato tracce di sangue lungo piazza della Libertà, sui gradini all'ingresso del Comune, sui marciapiedi di via Roma e di via Vittorio Veneto e sulle transenne posizionate davanti agli uffici della polizia di frontiera. Le macchie di sangue, nonostante siano state subito ripulite, questa mattina erano ancora ben visibili.

Sul posto sono subito intervenute un'automedica Alfa3, la Croce Rossa Bordighera e la Croce Verde Intemelia che hanno trasportato i feriti al pronto soccorso dell'ospedale di Sanremo. Intanto, sono in corso le indagini da parte delle forze dell'ordine.