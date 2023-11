Vallecrosia, parcheggi selvaggi sul lungomare. I residenti: "La sbarra Ztl non funziona, siamo stufi"

"La sbarra all'ingresso della Ztl non funziona e così le persone entrano senza permesso e parcheggiano 'a mezzo' o davanti all'uscita dei garage per andare a prendere un caffè al bar o per mangiare ai ristoranti creando così disagi a chi vive lì". Lo segnalano i residenti di Vallecrosia che vivono sul lungomare Marconi.

"E' da tempo, ormai, che non funziona, probabilmente a causa di un guasto" - fanno sapere i cittadini - "Cosa serve aver messo una barriera se poi è disattivata? Chiediamo al Comune, alla polizia o all'ente competente di risolvere il problema. Siamo stufi di aspettare i 'comodi degli altri', di essere insultati e passare per coloro che hanno torto quando abbiamo il diritto di passare o uscire dalle nostre abitazioni, soprattutto per andare a lavoro".

Il sindaco Armando Biasi a riguardo rassicura: "Verrà rimessa a posto domani" - dice il primo cittadino - "Purtroppo, una persona ha picchiato contro la barriera con la macchina creandoci un danno ma domani verrà rimessa a posto".