Due uomini perseguitavano le ex compagne: interviene la polizia con un provvedimento di 'ammonizione'

Sabato prossimo ricorre la Giornata contro la violenza sulle donne e, viste le ultime vicende che hanno scosso tutta Italia, l’attenzione per il deplorevole fenomeno è massima da parte delle forze dell’ordine, sempre in prima linea anche in questo settore.

Negli ultimi tempi gli agenti del Commissariato di Sanremo hanno emesso un provvedimento di ‘ammonizione’, nei confronti di due uomini, rei di ‘comportamenti persecutori’ nei confronti delle loro ex compagne.

Dopo la notifica dell’atto, non hanno reiterato le loro condotte, tenendosi lontano dalle stesse.