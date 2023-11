Sanremo: strada distrutta dalle infiltrazioni a Coldirodi, Donzella “A giorni il sopralluogo e poi i lavori”

Nel centro storico di Coldirodi c’è una strada pericolosa e semidistrutta per via delle infiltrazioni d’acqua. Un disagio non da poco, specie per la popolazione più anziana.

Il caso di via Giambattista Aicardi è arrivato nei giorni scorsi anche all’attenzione del consiglio comunale con l’interrogazione presentata dal consigliere Roberto Rizzo: “Il manto stradale è disastrato, c’è stata un’ispezione prima di Amaie e poi di Rivieracqua per il tubo rotto e per lo scarico fognario, ma con l’ultimo intervento di paio di anni fa era stato tagliato e poi murato. Con le piogge e gli scarichi l’acqua ha scavato e ora la strada è diventata pericolosa”.

All’interrogazione ha risposto l’assessore ai Lavori Pubblici Massimo Donzella che ha garantito un immediato sopralluogo per poi dare il via ai lavori di ripristino: “L’amministrazione aveva dato incarico a una ditta di intervenire sui luoghi per risolvere il problema evidenziato, c’è stato un lavoro ma non è stato decisivo. Alla luce di ciò abbiamo fatto ulteriori approfondimenti e si tratta di una situazione critica, siamo all’interno del centro storico e nel sottosuolo, oltre alle acque bianche, ci sono anche due condotte di acque nere. Al fine di risolvere definitivamente questa richiesta, in settimana faremo un sopralluogo con tecnici, ingegneri e Rivieracqua per individuare la tipologia di intervento e poter incaricare la ditta che possa procedere alla risoluzione”.