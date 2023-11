Elezioni Amministrative a Sanremo: centrosinistra alla stretta finale per l'accordo, 'Anima' e centrodestra in surplace

Bocce ferme? Per il momento sembra di si. Stiamo parlando della campagna elettorale per le Amministrative di Sanremo che, tra sondaggi e toto candidati aveva visto una fuga in avanti con indicazioni di quelle che dovrebbero essere le tre fazioni a giocarsi i due posti per il ballottaggio o, chissà, direttamente la poltrona di sindaco al primo turno.

Al momento l’unica (quasi) certezza arriva dal centrosinistra che, addirittura, già sabato prossimo potrebbe trovare la ‘quadra’ definitiva attorno al nome di Fulvio Fellegara. Nessuna novità, visto che l’ex segretario della Cgil è quasi certamente il candidato ma che potrebbe essere sdoganato da tutte le forze che dovrebbero comporre la compagine di centrosinistra alle prossime elezioni Amministrative di Sanremo.

Sabato prossimo, infatti, è previsto un incontro che i ‘ben informati’ indicano come decisivo per la definizione delle idee programmatiche da sottoporre all’elettorato. Alla riunione, oltre al Partito Democratico, tutte le componenti di Progetto Comune, dovrebbero essere presenti anche gli esponenti di Sanremo Insieme (gruppo di Daniela Cassini), il Movimento 5 Stelle e lo stesso Fellegara. Vedremo se, effettivamente, al termine della riunione il centrosinistra ufficializzerà finalmente il nome del candidato e darà il via alla lunga campagna che porterà a giugno.

Sembra tutto fermo, invece, in casa ‘Anima’ e centrodestra. Dopo una partenza anticipata per l’associazione che dovrebbe portare alla candidatura di Alessandro Mager a sindaco e quella successiva del centrodestra con la presenza di tutte le componenti alla convention di Fratelli d’Italia, sembra che le due parti abbiano scelto la via del silenzio, posticipando annunci e candidature ufficiali a dopo le feste di fine anno.

In attesa di capire cosa farà il movimento ‘arancione’ di Giovanni Toti, non passano però inosservati cene ed incontri che sono sicuramente propedeutici ad allestire le coalizioni. Nei giorni scorsi ne è stata individuata una del centrodestra mentre per quanto riguarda ‘Anima’ si attende anche di capire come si proporranno i componenti dell’attuale maggioranza che sostiene il sindaco Biancheri.

Nei giorni scorsi era emersa una 'frattura' tra alcuni componenti del gruppo attuale di maggioranza, ma sono arrivate le pronte smentite, come dall'Assessore Massimo Rossano. Da in partenza verso il centrodestra, ha invece detto di non avere ancora pensato a nulla e comunque di voler eventualmente proseguire senza prendere tessere di partito e in un movimento civico. Sempre i ‘ben informati’ sono certi che la maggior parte dei sostenitori dell’attuale sindaco si schiereranno con Mager (tranne qualcuno che potrebbe lasciare momentaneamente la politica attiva) ma, ovviamente, fino a quando non si metterà nero su bianco tutto potrà accadere.

Insomma potrebbe attenderci una fine anno di attesa ma un avvio di 2024 che si preannuncia scoppiettante, carico di annunci politici di prim’ordine, con una campagna elettorale che vedrà una lunga volata verso le elezioni Amministrative di giugno. Una consultazione elettorale che vedrà sostituire un Sindaco, Alberto Biancheri, che dopo due mandati non potrà ricandidarsi a primo cittadino, ma che potrebbe non uscire definitivamente di scena.