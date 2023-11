Ventimiglia, messa in sicurezza del ponte di Torri: i consiglieri del Pd presentano un'interrogazione

"Considerato, infatti, che le varie determine e delibere emanate negli anni passati (quelli in cui, ricordiamo, la Lega di Di Muro era sempre partito di maggioranza relativa) risultano ancora lettera morta, appare lecito chiedere se e quando per questa amministrazione la sicurezza dei cittadini e delle frazioni diventerà una concreta priorità, più che un’astratta bandiera da sventolare in campagna elettorale" - sottolineano i consiglieri comunali di minoranza - "È veramente imbarazzante dover constatare che le materie in cui questa amministrazione risulta essere più carente siano proprio quelle relative a 'Frazioni e Lavori Pubblici', le cui deleghe sono in mano a Domenico Calimera, esponente di primo piano della Lega".