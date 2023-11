Sanremo: centri di raccolta rifiuti in condizioni precarie, la denuncia di Alberto Pin (Progetto Comune)

“Uno dei temi fondamentali, da sempre, della sinistra, è la qualità e la sicurezza sul luogo di lavoro. Facciamo riferimento anche ai lavoratori che svolgono le proprie mansioni all’interno dei centri di raccolta rifiuti, specificatamente a quelli di Via San Francesco e di Piazza Muccioli”. Interviene così Alberto Pin (Unione Popolare-Progetto Comune Sanremo).

“Luoghi angusti – prosegue - privi di un’adeguata areazione. In estate il caldo provoca miasmi insostenibili ed i lavoratori, soprattutto in piazza Muccioli, sono obbligati a sostare fuori dei locali per poter respirare un po’ di aria salubre, ed ovviamente il conferimento dei privati avviene in compagnia di roditori di dimensioni importanti”.

“Occorre migliorare la qualità del lavoro – termina Pin – e, di conseguenza quella della vita dei cittadini di Sanremo, senza i quali una parte delle attività non funzionerebbero, ma nel frattempo le destre puntano alla loro dequalificazione per poter avere spunto nella privatizzazione, esattamente come nella sanità e come seriamente rischiano i trasporti della nostra provincia”.