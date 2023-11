Ventimiglia: migliora la situazione migranti, circa 100 arrivi giornalieri e giovedì sopralluogo all'ex Ferrotel

La situazione migranti a Ventimiglia, come era assolutamente prevedibile, è assolutamente costante in queste settimane di fine anno. Con l’avvento della brutta stagione e la drastica riduzione degli sbarchi al Sud, anche la città di confine sta vivendo un momento di relativa tranquillità nell’ambito dell’accoglienza dei migranti.

In queste ultime settimane sono circa un centinaio le persone che vengono accolte dalla Caritas, tra famiglie, minori ed altri. Ridotte anche le cosiddette ‘riammissioni’ dalla Francia e la pressione in generale è notevolmente diminuita, soprattutto i timori da parte transalpina di dover rivivere una stagione simile al 2015 e 2016, quando il confine di Ponte San Ludovico venne trasformato in una tendopoli.

Ma, in funzione del medio-lungo periodo è prevista comunque l’implementazione del secondo Pad, il centro di accoglienza che all’ex Ferrotel vicino alla stazione ferroviaria, dovrà aiutare le associazioni ad accogliere i migranti, insieme a quello allestito da alcuni mesi nei pressi della Caritas.

Proprio per questo, nella giornata di giovedì è previsto un sopralluogo all’ex Ferrotel, alla presenza delle autorità cittadine e, probabilmente, anche del Prefetto di Imperia, visto che la struttura sarà affidata dall’ente governativo. Si tratterà di una visita importante, visto che il nuovo Pad dovrebbe aprire entro il mese di dicembre.