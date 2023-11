Sanremo: dopo la prima installazione in via Nino Bixio 'Olly' raddoppia con quella in zona Foce

Che i problemi di conferimento dei rifiuti siano tanti è innegabile, ma in qualche modo Amaie Energia a Sanremo cerca di andare incontro ai cittadini. Uno dei problemi più importanti è sicuramente come vengono smaltiti gli oli usati per le utenze domestiche.

Nel settembre scorso è stata attivata ‘Olly’ l'attrezzatura per il conferimento, al quale possono accedere tutte le utenze domestiche registrate a TARI dotate di tessera identificativa. A breve ‘Olly’ raddoppia con l’installazione di una nuova nel quartiere della Foce, nei pressi del supermercato Coop.

Gli oli usati e non conferiti in modo corretto possono infatti rappresentare un grande problema per l’ambiente, visto che sono estremamente inquinanti. Le attrezzature messe a disposizione da Amaie Energia consentono l’attivazione di un processo di riuso da parte di società specializzate. Un servizio aggiuntivo, che fa parte di un percorso più ampio di sostenibilità ambientale che sta mettendo in atto la società matuziana, con la produzione di energia da forti rinnovabili.

‘Olly’ è un sistema che consente ai cittadini di conferire in modo corretto ed agevole gli oli usati. Un passo in avanti affinchè Sanremo sia sempre più green.