Santo Stefano al Mare: al via la digitalizzazione delle pratiche edilizie

È partito il processo di digitalizzazione dell'archivio dell'Ufficio Tecnico del Comune di Santo Stefano al Mare, procedimento che consiste nella trasformazione dei documenti cartacei in file, attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali. Lo staff del Comune ha predisposto il materiale per procedere alla scannerizzazione dei documenti, quando sarà attivo l’archivio digitale, gli accessi agli atti saranno più semplici da consultare ed in notevole sicurezza senza il rischio che vengano persi, modificati o eliminati.



Si è occupato della pratica il capogruppo consiliare Piero Minari, che commenta: “La digitalizzazione delle pratiche edilizie è un vantaggio sia per settore pubblico, sia per quello privato, una volta digitalizzato l'intero archivio fisico si registreranno notevoli miglioramenti in termiti di qualità e ottimizzazione del lavoro. I vantaggi saranno facilità di archiviazione e di ricerca dei documenti, in quanto l'archivio digitale è sempre a portata di un click, senza dover andare nelle stanze adibite ad archivio a cercare le pratiche e consultarle, riporle nei faldoni in modo corretto, con una notevole perdita di tempo e rischio di errore. Un procedimento che apporta un ammodernamento dei servizi offerti dal nostro Comune a tecnici e cittadini”.