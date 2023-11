Ventimiglia: discussione sul mercato del venerdì, Confesercenti favorevole sull’analisi del suo rappresentante in Giunta

Un ottimo apprezzamento rispetto all’intervento del gruppo politico di Forza Italia a Ventimiglia sul tema del mercato del venerdì. Confesercenti tramite il suo presidente cittadino Sergio Scibilia, accoglie favorevolmente l’analisi svolta dal gruppo ed in particolare dal suo rappresentante in Giunta con delega proprio al commercio.

“Responsabilità, attenzione e cautela, con un giusto riconoscimento della importanza storica ed economica del mercato nella nostra città, elementi necessari ad un buon governo della città - dichiara Scibilia -. Parole giuste che non offendono centinaia di operatori e di famiglie e nello stesso modo non nascondono problematiche esistenti.

La strada indicata ci piace e possiamo anticipare la nostra totale e convinta disponibilità a lavorare in un eventuale tavolo comunale. Senza demagogia e pura convenienza politica, si riuscirà a fare un buon lavoro mirato al rilancio di questo vettore economico. Confesercenti è pronta con un bagaglio di esperienze di 40 anni dei nostri operatori ambulanti e della rete fissa dei negozi. Dal dialogo e la concertazione nascono sempre buoni frutti, utili a tutta la comunità. Ventimiglia città di tensioni, ha bisogno di dialoghi, non di egoismi e posizioni prevenute con barricate create per solo scopi elettorali”.