Sanremo: il Comune cerca sponsor per i cubi antiterrorismo di via Matteotti

Il Comune di Sanremo vuole abbellire via Matteotti in vista delle prossime festività natalizie e cerca sponsor o collaborazioni che possano contribuire a decorare i cubi antiterrorismo in cemento. La proposta è stata vagliata e approvata qualche giorno fa dalla giunta nel sindaco Alberto Biancheri e ora gli uffici di palazzo Bellevue sono al lavoro per cercare il partner commerciale ideale.

Sul documento redatto dagli uffici comunali si legge che “le potenzialità della promozione offerta, in ordine al marketing possibile, sono molto elevate in quanto le festività natalizie rappresentano uno dei periodi più significativi dell'anno in cui l'affluenza turistica aumenta sensibilmente così come il transito, nel cuore della città, di numerosissimi residenti attirati dallo shopping natalizio e dagli eventi di intrattenimento di vario genere organizzati dal Comune e offerti gratuitamente”.

Al soggetto che sarà individuato come sponsor o partner del Comune per “vestire” i cubi antiterrorismo sarà garantito: visibilità nelle conferenze stampa ufficiali di presentazione del programma eventi delle festività natalizie 2023/2024; la disponibilità dall'8 dicembre al 6 gennaio dei cubi antiterrorismo di via Matteotti che lo sponsor potrà rivestire con teli grafici appositamente realizzati per promuovere la propria attività. Nello specifico il Comune precisa che verranno messe a disposizione tre lati del cubo mentre uno resterà riservato al Comune per la comunicazione istituzionale legata alle festività natalizie.

Il soggetto selezionato dovrà corrispondere al Comune un finanziamento che nel documento, però, non viene specificato ma rimandato a un generico “costituirà l'oggetto del contratto di sponsorizzazione/partnership”. In poche parole: chi offre di più si prende i cubi.

La proposta del Comune di Sanremo è rivolta a tutti i soggetti pubblici e privati e ad associazioni senza fini di lucro che siano interessati a promuovere la propria immagine. Le proposte che arriveranno a palazzo Bellevue saranno esaminate da una commissione giudicatrice presieduta dal dirigente del Servizio Turismo. Verrà poi stilata una graduatoria delle proposte strutturata in ordine di grande grandezza economica progressiva delle offerte sulla base della quale verrà individuato il soggetto per la stipula dell’accordo.

Le proposte dovranno essere inviate al Comune di Sanremo entro le 12 del prossimo 24 novembre. Tutte le informazioni sono sul sito istituzionale del Comune.