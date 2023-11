L'assessore Scajola incontra i ministri Calderone e Abodi, "Orientamenti, evento per i giovani con 100mila presenze"

"Una grande giornata conclusiva per un altrettanto grande edizione del Festival Orientamenti come ci è stato riconosciuto anche dai rappresentanti del Governo che hanno presenziato in questi giorni - dichiara l'assessore regionale alla Formazione Marco Scajola -. Vogliamo continuare a crescere e a coinvolgere tutta la Regione in questo grandissimo evento che è davvero un contenitore straordinario per i più giovani, tra i più importanti a livello nazionale. L'obiettivo era quello di superare le 100mila presenze e ci siamo riusciti, un risultato incredibile frutto di un grande lavoro".