Cooperative negli ospedali, la replica del DG Stucchi al presidente di Legacoop Liguria

A seguito delle dichiarazioni del presidente di Legacoop Liguria Mattia Rossi, il Dg di Asl1 Dott. Stucchi, evidenzia quanto segue: “Colgo nuovamente l'occasione per specificare che il problema non sono le cooperative in quanto organismo, ma è la gestione dei medici, la quale passa attraverso le coop mediche o le aziende che ci forniscono le risorse umane. Il mio commento non vuole denigrare il lavoro delle cooperative liguri, che tra l'altro in Asl1 non operano, ma evidenziare un dato di fatto relativo alla gestione. Personalmente, e non ne ho mai fatto mistero, ho sposato la linea del Ministro della Sanità Schillaci, ossia quella di arginare il fenomeno dei cosiddetti medici a gettone, ma senza cooperative, ribadisco, saremmo obbligati a chiudere reparti togliendo servizi alla collettività”.