Ventimiglia in lutto per la morte dell'antiquaria Carla Musso

Ventimiglia è in lutto per la morte dell'antiquaria Carla Musso.

Era molto conosciuta nella città di confine visto che aveva un negozio in via Cavour. La notizia ha gettato nello sconforto gli amici e i ventimigliesi che hanno lasciato messaggi di cordoglio alla famiglia. "In punta di piedi, in grande silenzio ci ha lasciato" - dicono le socie della Fidapa Ventimiglia Porta d’Italia - "Carla Musso era una grande donna a Ventimiglia, noi care amiche della Fidapa Ventimiglia Porta d’Italia porgiamo le più sentite condoglianze alla famiglia. Noi amiche la ricorderemo sempre".

Il funerale verrà celebrato domani alle 15 nella chiesa di Sant'Agostino a Ventimiglia.