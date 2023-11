Sanremo: truffa da migliaia di euro ad una anziana, la Polizia arresta un 17enne campano

Un 17enne di origine campana è stato arrestato per la truffa ad una ultraottantenne di Sanremo. Il giovane è stato fermato dagli agenti del Commissariato matuziano a fine settembre scorso, quando la donna è stata chiamata al cellulare da un sedicente nipote che le raccontava di un problema grave occorso alla propria mamma, che sarebbe stata la figlia della vittima, in quel momento bloccata in una banca cittadina per aver apposto una firma falsa su un atto.

Mentre era ancora in corso la telefonata, l’anziana donna ha ricevuto un’altra chiamata (questa volta sull’utenza fissa di casa) da un sedicente direttore di banca che, raccontando la stessa spiacevole vicenda inerente alla figlia, le rappresentava la possibilità di evitare conseguenze penali pagando la somma di 3.000/4.000 euro ad un suo incaricato che a breve sarebbe giunto a casa sua.

Dopo qualche minuto dalla conclusione della conversazione ha bussato alla porta un giovane che, presentatosi come l’incaricato della banca, ritirava soldi e gioielli che nel frattempo l’anziana donna aveva raccolto come richiestole. Gli agenti del Commissariato matuziano hanno avviato subito un’indagine concentrata sulla visione delle telecamere di videosorveglianza per risalire all’identità del malvivente e, dal controllo dei filmati, è stato appurato che il giovane era arrivato in taxi sia a casa della vittima, che poi per andare alla stazione ferroviaria.

E’ stato individuato il ragazzo che, nel frattempo, era tornato a Napoli in treno. Le indagini si sono svolte con gli agenti del Commissariato di Chiavari ed è emerso che il 17enne è stato protagonista di un fatto analogo danni di una ultraottantenne del centro ligure di Levante, con il medesimo modus operandi. In quel caso era riuscito a truffarle circa novantamila euro e facendo anche numerosi prelievi con le carte bancomat rubate alla donna.

Il giovane è stato arrestato ed ora si trova ristretto in una comunità della provincia di Caserta, anche per una altro più grave reato commesso in provincia di Napoli.