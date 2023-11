Riva Ligure: pubblicato Bando di concorso pubblico per un posto da Funzionario ad Elevata Qualificazione da assegnare all’area Edilizia ed Urbanistica del Comune

Il Comune di Riva Ligure ha indetto un bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla copertura di un posto da Funzionario ad Elevata Qualificazione (ex Istruttore Direttivo Tecnico), categoria D, posizione economica D1, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare in qualità di Responsabile all’Area Edilizia ed Urbanistica del Comune di Riva Ligure.

Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei requisiti generali e specifici indicati nel bando pubblicato sul portale InPa nell'apposita sezione Concorsi Bandi e Avvisi https://www.inpa.gov.it nonché sul sito internet istituzionale del Comune di Riva Ligure, http://www.comunedirivaligure.it, nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione Concorsi ed all'Albo Pretorio on-line del Comune di Riva Ligure.

Le domande di partecipazione al concorso devono essere registrate, compilate e presentate esclusivamente tramite piattaforma telematica inPA – Portale del Reclutamento, disponibile all’indirizzo internet (https://www.inpa.gov.it/, mediante autenticazione a scelta fra SPID/CIE/CNS/IDAS, compilando il relativo modulo on-line appositamente predisposto, previa lettura del Bando di concorso.

La registrazione, la compilazione e l'invio on-line della domanda sul Portale del Reclutamento InPa (https://www.inpa.gov.it/) devono essere completati entro le ore 23.59 del giorno 30/11/2023.

Tutte le informazioni circa le modalità di partecipazione al concorso sono contenute nel bando. Per l’istruttoria delle domande e per ogni altro adempimento procedimentale, Responsabile del procedimento è il Dott. Massimo Papa (email: demografici@comunedirivaligure.it) tel. 0184/48.20.33.



Il Bando scaricabile a questo link