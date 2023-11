ZTL al Parasio, Imperia Senza Padroni: “Un sistema semplice per far ottenere l'autorizzazione agli anziani”

Imperia Senza Padroni interviene in merito alla ZTL del Parasio.

“Raccogliamo l’appello fatto dai residenti del Parasio - dichiarano da Imperia Senza Padroni - infatti, presenteremo, nelle sedi opportune, un metodo che possa consentire un facile accesso in ZTL del Parasio, ai veicoli di familiari degli anziani ivi residenti, piuttosto che quelli di persone che sono state deputate a prendersene cura (es: badanti). Una nostra proposta sarà, per sommi capi, quella di creare un sistema semplice, ma regolamentato, per far ottenere, ai soggetti interessati, la preventiva autorizzazione per accedere nel centro abitato del Parasio”.