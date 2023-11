Elezioni Sanremo 2024, PD e ‘Progetto Comune’ blindano la coalizione intorno a Fellegara, M5S in stand-by

Scelto il nome del candidato sindaco, ora l’area progressista sanremese lavora per la composizione della coalizione che sosterrà l’ex segretario provinciale Cgil Fulvio Fellegara nella corsa alla carica di primo cittadino. Se da un lato il Partito Democratico e l’area della sinistra matuziana sotto il nome di ‘Progetto Comune’ sembrano convergere, dall’altro c’è ancora il MoVimento 5 Stelle in bilico tra la fusione e la corsa in solitaria.

Con questo spirito ieri sera al teatro della Federazione Operaia Sanremese in via Corradi si sono dati appuntamento i rappresentanti delle tre forze per una prima riunione conoscitiva e per mettere le basi di una potenziale corsa condivisa. A margine del vertice emerge una generale opinione ‘sospesa’ in attesa di un prossimo incontro e, soprattutto, in attesa che il M5S prenda la propria decisione in merito al sostegno alla candidatura di Fellegara.

“È stato un incontro per conoscerci, sono andato per capire, non ci eravamo mai visti prima - commenta Roberto Rizzo, consigliere comunale e principale rappresentante locale del MoVimento 5 Stelle - ho voluto capire le loro posizioni, chi c’è e chi non c’è, come è formata la coalizione che appoggia la candidatura di Fulvio Fellegara. Se sono in accordo con loro? Come faccio a saperlo se ancora non so chi c’è? Loro sono più avanti rispetto a noi nella conoscenza del gruppo e del candidato sindaco. Io li ho incontrati per la prima volta”.

“Una riunione interlocutoria per parlarci e per capire se ci sono possibilità di incontro sulla candidatura unica di Fulvio Fellegara - aggiunge Giani Salesi, segretario cittadino del Partito Democratico - ci siamo lasciati ognuno alle proprie valutazioni per una successiva verifica con la possibile presenza del candidato sindaco. Non è stata una riunione definitiva, che ha deciso qualcosa, si è preso atto della situazione e ci rivedremo. Era un primo contatto. Con il MoVimento 5 Stelle non ci si vedeva da anni, era necessario fare un passaggio insieme”.

“È stato un incontro positivo e conoscitivo con il MoVimento 5 Stelle che ora dovrà fare delle valutazioni - conclude Fabio Ormea per ‘Progetto Comune’ - noi ci siamo già spinti oltre sul nome di Fulvio Fellegara, è un nome che unisce, attrattivo per la galassia di sinistra. È andata bene, loro faranno delle riflessioni e poi si farà un ulteriore incontro. Noi siamo decisi sul nome del candidato e sulla composizione della coalizione. Per noi Fellegara è un’opportunità per l’area progressista, ma soprattutto per le periferie e i loro bisogni”.