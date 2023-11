Montalto Carpasio celebra Italo Calvino nel centenario della sua nascita

Il comune di Montalto Carpasio ha organizzato per domenica 19 novembre “Un pomeriggio con Italo Calvino” per celebrarne il centenario della nascita.

L'evento si svolgerà dalle 16 nella sala comunale della Confraria con il programma: Daniela Cassini - "Italo Calvino, il partigiano Santiago"; Gipo Anfosso - "Esercizi di stile"; Nanni Perotto - "Io son solo e passeggio fra i tigli"; Il valore della memoria. Letture interpretate da Franco La sacra. Sarà presente Luca Fucini, console onorario di Francia, che porgerà i suoi saluti.

Alle 18, nella vicina parrocchia di San Giovanni Battista, si terrà un concerto della OpenOrchestra diretta da Marco Reghezza. In alcuni brani Tiziana Zunino al pianoforte che accompagnerà il soprano Cinzia Ravotto.