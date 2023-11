Smart Building Expo: Urmet, sicurezza e integrazione per gli edifici residenziali di domani

Smart Building Expo è l’unica fiera italiana dedicata all’integrazione impiantistica e tecnologica in ambito home, building e city. Un evento ad altissimo tasso di innovazione, costruito come un momento imperdibile di confronto e di approfondimento per la community delle costruzioni e delle reti in un momento fondamentale di transizione tecnologica, che vede nella digitalizzazione dei prodotti e dei processi, nell’orientamento green e nella necessità di assicurare resilienza agli ambienti della vita quotidiana e del lavoro, i cardini dello sviluppo e della ripresa.

Urmet sarà tra gli espositori nel corso della tre giorni che si terrà presso l’area espositiva di Milano Rho Fiere dal 15 al 17 novembre, con uno stand ricco di novità. Dalle 9 alle 18, verranno presentate le nuove soluzioni Urmet dedicate alla smart home.

Un appuntamento imperdibile per ricevere una visione a 360° delle ultime tendenze nel mercato degli impianti connessi e per sfruttare al massimo le potenzialità dell'intelligenza artificiale.

Verranno esposte le soluzioni di home automation Yokis, nella nuova versione “Up” e di videocitofonia connessa, con le funzioni avanzate della gamma VOG. E ancora, i sistemi di controllo accessi smart e di gestione da remoto centralizzata tramite app Urmet Secure, relativi ai dispositivi di videosorveglianza, antintrusione e antincendio.

Lo spazio dedicato ad Urmet presso Smart Building Expo sarà ubicato nel Padiglione 6, stand E31 e F36.