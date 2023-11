Sanremo: al Mercato Annonario sospesi gli avvisi di accertamento Tosap anno 2020

Nei giorni scorsi gli operatori del Mercato Annonario di Sanremo si sono visti notificare avvisi di accertamento esecutivi con irrogazione immediata delle sanzioni e contestuale intimazione al pagamento per l’omesso versamento della TOSAP (Tassa Occupazione spazi ed aree Pubbliche) riferita all’anno 2020.

Il periodo contestato si riferiva al purtroppo noto momento dell’epidemia Covid, in cui, si erano susseguiti una serie di decreti che fissavano esoneri di vario genere e la cui interpretazione risultava talvolta difficoltosa. Cna Imperia ringrazia l’Amministrazione per aver compreso la peculiarità della questione ed accolto nell’immediato le istanze presentate a tutela delle imprese coinvolte.

“È parso subito strano che l’intero comparto non avesse effettuato il pagamento, ci siamo quindi immediatamente attivati per approfondire la questione, trovando la comprensione degli Uffici” esordisce Luciano Vazzano, Segretario territoriale Cna Imperia.

Il tributo è risultato dovuto in quanto l’esonero dell’epoca riguardava solo la tassa per l’occupazione 'temporanea' di spazi ed aree pubbliche (ex art. 181 comma 1 bis legge 77/2020), fattispecie non configurabile nel caso del Mercato Annonario trattandosi di occupazioni permanenti effettuate con box fissi. Tuttavia, con grande soddisfazione dell’Associazione, è stata concessa la sospensione degli avvisi notificati. Pertanto, entro il 31 dicembre, gli utenti avranno la possibilità di pagare solo il canone base senza la maggiorazione di sanzioni ed interessi.

“Ancora una volta è dimostrato che la collaborazione fattiva ed il confronto costruttivo recano risultati positivi. È d’obbligo un ringraziamento nei confronti Uffici comunali per disponibilità dimostrata nell’interlocuzione a vantaggio delle nostre imprese” conclude Luciano Vazzano.