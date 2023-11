Bordighera: per il Saint Charles, il Direttore Generale dell’ASL1 alla prossima riunione del Consiglio

Il Presidente del Consiglio Comunale di Bordighera Stefano Gnutti rende noto che il Direttore Generale dell’ASL1 Imperiese Dottor Luca Stucchi parteciperà alla prossima riunione del Consiglio, convocata per giovedì 16 novembre alle ore 19 presso la Sala Rossa del Palazzo del Parco.



In tale occasione il Dottor Stucchi illustrerà gli ultimi aggiornamenti in merito alla gestione dell’ospedale Saint Charles da parte del Gruppo GVM.