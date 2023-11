Sanremo: concerto di Capodanno, pattinaggio e tante manifestazioni per le feste di dicembre

Un concerto in Pian di Nave per Capodanno, la pista di pattinaggio sul solettone di piazza Colombo, la classica cerimonia di accensione dell’albero e delle luminarie, oltre ad una serie di appuntamenti per le famiglie nel corso del mese di dicembre a Sanremo.

Questo è il lavoro che è stato messo in atto dall’Assessorato al Turismo del comune matuziano, Giuseppe Faraldi, che presenterà il progetto in Giunta nelle prossime ore per essere approvato. Sul concerto del 31 dicembre, che è stato confermato nella classica piazza sul mare spesso utilizzato per i concerti di fine anno.

C’è un progetto per tutta la città, dove saranno proposti diversi appuntamenti con il clou che dovrebbe vedere un importante nome della musica italiana. La pista di pattinaggio è ormai un classico e, come sempre, sarà a costo zero per il comune visto che sarà gestito da un privato.

Per quanto concerne le luminarie l’Assessore Giuseppe Faraldi ha confermato che saranno studiate per poter essere consone sia per le feste di fine anno che per il Festival, con qualche inserto più ‘natalizio’ per dicembre, che poi verrà sostituito in occasione della kermesse canora di febbraio.

L’accensione, come sempre, è prevista per l’8 dicembre con il classico spettacolo in piazza Borea d’Olmo ed il countdown insieme al sindaco e all’Amministrazione. “Ci auguriamo di aver aver fatto un buon lavoro per il calendario manifestazioni per dicembre – ci ha detto Giuseppe Faraldi – che possa soddisfare sia i residenti che i turisti che saranno nella nostra città. Un lavoro che vuole unire le esigenze dei giovani a quelle delle famiglie, per poter vivere al meglio il momento più magico dell’anno”.

Oltre alle diverse manifestazioni, Sanremo proporrà anche il concerto di Cristina D'Avena al Teatro Ariston. Un appuntamento che sarà sicuramente molto gradito da bambini, famiglie ma anche dai più adulti.