Biagio Parlatore, Presidente di My Future Innovation, porta un pò di Imperia a EICMA 2023 (Video)

EICMA, la fiera internazionale delle due ruote, si è da poco conclusa a Milano. L'evento ha ospitato tutte le più importanti novità moto e scooter, attirando visitatori da tutto il mondo. Tra i partecipanti c'era anche l'azienda My Future Innovation che sviluppa prodotti innovativi per la sicurezza delle persone che praticano attività outdoor. Nel video Biagio Parlatore, Presidente di My Future Innovation presenta la nuova linea di caschi tecnologici.