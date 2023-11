All'Accademia di Belle Arti di Sanremo conferenza per l'illustrazione dei Cenacoli Fiorentini

L’Inner Wheel Club di Sanremo ha rinnovato la collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Sanremo: mercoledì alle 17 nella sede dell'Accademia verranno illustrati i “Cenacoli Fiorentini”. Relatore sarà il prof. Mele, direttore dell'Accademia matuziana e dell’Accademia del lusso, presidente di IAMAI, docente universitario, ricercatore e relatore in convegni internazionali.

La presidente Anne Lieussanes Tasco introduce e commenta così la serata: “Mele ci condurrà in questo itinerario con una nuova e originale prospettiva e ci farà scoprire la produzione dei Cenacoli nei refettori dei conventi nella Firenze del XV secolo, fenomeno molto diffuso, anche se tutti noi ricordiamo l’esemplare più famoso dipinto da Leonardo per il convento di Santa Maria delle Grazie a Milano”.

“I numerosi affreschi raffiguranti l'Ultima Cena di Gesù con gli apostoli dipinti nel Rinascimento sono stati studiati dal punto di vista storico artistico ma mai da quello architettonico - aggiungono dall'Accademia - non sono mai stati analizzati e indagati il rapporto tra arte e scienza della prospettiva, e il rapporto tra la forma della stanza che decorano e la forma dello spazio che raffigurano. La scienza della prospettiva veniva codificata e messa per iscritto da Piero della Francesca proprio nel periodo in cui Domenico Ghirlandaio dipingeva due ultime cene dei conventi fiorentini di San Marco e di Ognissanti. Possiamo quindi considerare i cenacoli dipinti dal Ghirlandaio come opere pionieristiche che segnano una svolta in questo genere artistico, e cercheremo di capire come e fino a che punto gli artisti rinascimentali fiorentini hanno padroneggiato prima di Leonardo gli effetti di trompe l'oeil che hanno prodotto”.