Sanremo: due ricercati arrestati dalla Polizia, assicurati alla giustizia ora sono in carcere in Valle Armea

Doppio ordine di carcerazione messo in atto dalla Squadra Volante del Commissariato di Sanremo. Il primo, uno straniero senza documenti, è stato fermato in piazza Colombo e accompagnato in ufficio per l’identificazione dove è risultato essere destinatario di un mandato di cattura emesso dalla Procura Generale della Repubblica. L'uomo dovrà restare due mesi in carcere per alcuni reati commessi a Torino.

Il secondo, un italiano, è stato controllato in via Matteotti ed è emerso che era destinatario di un provvedimento di carcerazione relativo a un procedimento penale risalente al 2014. La pena per lui è di tre mesi e 17 giorni di reclusione. Entrambi sono stati condotti nelle carceri di Sanremo.