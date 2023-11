Come prevenire un’infestazione da cimici dei letti: in Confartigianato incontro gratuito con la ditta Servisco

Uno dei problemi di hotel, alloggi e b&b riguarda le cimici dei letti, piccoli insetti succhiatori di sangue che di per sé non sono pericolose né trasmettono alcuna malattia, ma comunque possono provocare arrossamenti cutanei e prurito. Per prevenire e risolvere definitivamente questo problema occorre rivolgersi ad un disinfestatore.

La Confartigianato di Imperia organizza il prossimo giovedì 30 novembre, dalle ore 18 alle 19, un incontro informativo gratuito con gli esperti della ditta Servisco di Arma di Taggia, con alle spalle oltre 40 anni di esperienza nel settore e pionieri della tipologia del servizio in provincia di Imperia. L’incontro si svolgerà nella sede di Sanremo in Corso Nazario Sauro 36 (zona Porto Vecchio).

L’obiettivo dell’incontro è fornire delle linee guida per riconoscer un’infestazione da cimici del letto e su come affrontarla nel modo corretto. Gli argomenti trattati saranno i seguenti:

· Biologia delle cimici da letto;

· Riconoscimento dei morsi;

· Riconoscimento tracce

· Norme comportamentali

Per adesioni è possibile contattare la Confartigianato inviando una mail all’indirizzo giovannini@confartigianatoimperia.it oppure telefonare al numero 0184/524517.