All’Istituto Teologico Pio XI di Sanremo il Dies Academicus in occasione del riconoscimento canonico da parte della S. Sede

Sabato 18 novembre nella sede dell’ex Monastero della Visitazione, in Viale Carducci, 2 a Sanremo, si terrà il primo Dies Academicus dell’Istituto Teologico Pio XI.

"Si tratta - si spiega nel comunicato - di una delle più solenni ed importanti occasioni della vita accademica e che assume questa volta un significato speciale poiché celebrerà anche il rinnovo della affiliazione alla Facoltà di teologia dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum di Roma e, soprattutto, il riconoscimento da parte della Santa Sede che ha approvato ed eretto, in data 7 settembre, questo nuovo Istituto Teologico, conformemente alle recenti norme date a proposito da Papa Francesco, approvandone gli Statuti e conferendogli personalità giuridica pubblica.

Il programma prevede alle ore 9 la S. Messa solenne in onore del B. Tommaso Reggio, vescovo, fondatore delle Suore di Santa Marta, nate esattamente 145 anni fa a Ventimiglia a servizio del Seminario diocesano. Presiederà la celebrazione mons. Antonio Suetta, vescovo diocesano e moderatore dell’Istituto Teologico Pio XI.

Dopo un piccolo momento conviviale, prenderà avvio il Dies Academicus con i saluti istituzionali del prof. don Thomas Toffetti Lucini, Direttore accademico, a cui seguiranno gli interventi di p. José Enrique Oyarzún, L.C., Rettore dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum e di p. Marcelo Bravo Pereira L.C., Direttore dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose del medesimo Ateneo Pontificio.

Dunque, il prof. p. Bruno Moriconi, OCD, teologo e biblista del Teresianum di Roma, terrà la prolusione dal titolo: 'Teologia e spiritualità dei Santi e dell’universale vocazione alla santità nel 150° della nascita di S. Teresa di Lisieux e nel 60° del Concilio Vaticano II'.

Infine ci sarà la presentazione della Rivista scientifica Studia Sancti Romuli del nostro Istituto Teologico, con l’uscita del primo numero. Verranno, poi, consegnati i diplomi di baccalaureato a coloro che hanno conseguito il titolo nell’ultima sessione, il 28 giugno scorso, ovvero i revv. don Giorgio Bigazzi e don Andrea Centurioni.

Con la preghiera dell’Angelus, alle 12.30, si concluderà la giornata.

L’Istituto Teologico 'Pio XI' di Sanremo – con l’obiettivo di approfondire la fede con l’uso della ragione – è l’unico Centro Accademico del territorio della Diocesi di Ventimiglia-San Remo che si dedica alla formazione filosofico-teologica rilasciando, al termine del percorso di studi, il titolo di baccalaureato. Tale titolo, civilmente riconosciuto come laurea, oltre ad abilitare all’insegnamento della Religione nelle scuole, è valido per accedere a concorsi statali. L’Istituto ha lo scopo di servire la Chiesa nei seguenti ambiti:

1) La formazione filosofica e teologica dei seminaristi, dei religiosi e dei laici;

2) la formazione degli operatori pastorali;

3) La formazione dei catechisti;

4) La formazione continua dei sacerdoti;

5) L’offerta di corsi specializzati;

6) L’organizzazione di Convegni ed Incontri di studio e sostenere eventuali pubblicazioni scientifiche nelle materie proprie degli studi.

Da settembre 2023 le lezioni sono aperte a tutti. Si possono seguire i corsi come studenti ordinari, per il conseguimento del titolo di baccalaureato, oppure come uditori, in presenza o online".





Per contatti ed informazioni: Via G. Carducci, 2 – 18038 Sanremo (IM)

Email: istitutopioxi@diocesiventimiglia.it