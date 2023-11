Pompeiana: progetto per un'area da destinare a spettacoli ed eventi alla torre anti barbaresca (Foto)

E’ stato approvato, dall’amministrazione comunale di Pompeiana, il progetto per la realizzazione di un’area eventi e spettacoli, nella zona della torre ‘anti barbaresca’ del piccolo centro dell’entroterra di Riva Ligure.

Il Comune ha infatti aderito ad un bando per le misure di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni del Ministero dell’interno, nell’ambito del piano nazionale per la riqualificazione degli stessi, deciso dal Consiglio dei ministri, il 16 maggio 2022.

Il Comune di Pompeiana ha approfittato della proroga concessa per la presentazione della domanda (al 25 ottobre) ed ha deciso di presentare il progetto per la ‘Rigenerazione urbana adiacente Torre Antibarbaresca di Pompeiana dove realizzare un’area per eventi e spettacoli a fini turistici”. Il progetto è stato redatto dall’architetto Bartolomeo Papone di Pietrabruna e che ha un costo complessivo di 692.338 euro.