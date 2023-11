Bordighera: due domeniche di teatro all'ex chiesa Anglicana con Pino Strabioli e Guido Catalano

Due spettacoli, due grandi appuntamenti con il teatro a Bordighera per cercare la continuità con le stagioni precedenti ed attendere la riapertura del teatro di Palazzo del Parco, oggi sottoposto a lavori di ristrutturazione.

Nidodiragno Produzioni e Claudia Claudiano, curatori delle ultime fortunate stagioni di “Fughe di teatro”, contraddistinte da incursioni nel migliore teatro italiano con il filo rosso dell’umorismo, rilanciano ora con due eventi programmati all'ex Chiesa Anglicana di Bordighera all'interno del calendario eventi e manifestazioni - Stagione invernale 2023/2024, promosso dall'amministrazione comunale.

Ne saranno protagonisti Pino Strabioli (domenica 10 dicembre, alle 18) in un appassionato ricordo del grande Paolo Paoli dal titolo “Sempre fiori, mai un fioraio!” ed il poeta più amato del web, Guido Catalano (domenica 14 gennaio, alle 18) per condurci in “Smettere di fumare baciando”, la sua sghemba ma divertentissima letteratura sentimentale.

La collocazione domenicale di entrambi gli appuntamenti vuole connotare questa piccola rassegna che si annuncia generosa di qualità e buon umore, ideale viatico all’inverno aspettando “Fughe di teatro” 2024-25.

I BIGLIETTI

Prezzi: posto unico 20 euro

Prenotazioni: tramite un messaggio whatsapp al 3938353637 - utilizzabile anche per informazioni - o una email a info@nidodiragno.it, indicando nome e cognome, numero di biglietti e un contatto telefonico. La prenotazione dà diritto al posto a sedere con posti assegnati.

PROGRAMMAZIONE Domenica 10 dicembre

ore 18

Pino Strabioli

“Sempre fiori mai un fioraio”

Omaggio a Paolo Poli

Video Edoardo Paglione

Alt Academy Produzioni

“Sempre fiori mai un fioraio” è il titolo di un libro edito da Rizzoli. Paolo Poli si è raccontato a Strabioli durante una serie di pranzi trascorsi nello stesso ristorante, alla stessa ora nell’arco di due anni. Da queste pagine nasce una serata dedicata al pensiero libero, all’irriverenza, alla profonda leggerezza di un genio che ha attraversato il novecento con la naturalezza, il coraggio, la sfrontatezza che lo hanno reso unico e irripetibile. L’infanzia, gli amori, la guerra, la letteratura, pennellate di un’esistenza che resta un punto di riferimento non soltanto nella storia teatrale di questo paese.

Pino Strabioli ha affiancato Poli in palcoscenico ne “I viaggi di Gulliver” e insieme hanno condotto per Rai Tre “E lasciatemi divertire“, otto puntate dedicate ai vizi capitali. Ma Paolo perché otto? I vizi sono sette!

L’ottavo sono io, sciocchi! BIOGRAFIA

Attore, autore, conduttore televisivo, regista teatrale.

Si divide fra piccolo schermo e teatro. Ha lavorato fra gli altri con Paolo Poli, Franca Valeri, Gabriella Ferri, Marina Confalone, Roberto Herlitzka, Piera Degli Esposti, Sandra Milo, Anna Mazzamauro, Pupi Avati, Citto Maselli, Patrick Rossi Gastaldi, Ugo Gregoretti, Italo Dall’Orto, Veronica Olmi, Marco Parodi, Saverio Marconi.

Fra i programmi televisivi: T’amo TV con Fabio Fazio (TMC), Souvenir d’Italie (TMC), Uno Mattina (Rai Uno), Cominciamo Bene Prima (striscia quotidiana dedicata al teatro e ai suoi protagonisti andata in onda per dieci stagioni (Rai Tre), Il Cartellone di Palco e Retropalco (Rai Tre), That’s Italia con Filippa Lagerback (la7d). Sempre per la terza rete ha condotto e curato rubriche dedicate allo spettacolo all’interno di Apprescindere, Elisir con Michele Mirabella. Per il prime time di Rai Tre è autore e conduttore di E Lasciatemi divertire 2015 con Paolo Poli e due cicli di Colpo di scena con fra gli altri Dario Fo, Valentina Cortese, Gigi Proietti, Franca Valeri (Rai tre). Ha condotto la diretta della settantesima edizione del Premio Strega nel 2016, Speciale Carla Fracci (Rai tre), SanremoPoli (Rai Tre), Quella donna sono io - speciale Paolo Poli (Rai tre), Parlo da sola due puntate dedicate ad Anna Marchesini. Nel 2018 quattro puntate di Grazie dei ori e uno speciale in prima serata da Sanremo (Rai Tre). In arte Patty Pravo una prima serata in compagnia di Nicoletta Strambelli; Wikipiera con Piera Degli Esposti e Concerto per Sandro Penna. Ha collaborato al quotidiano “l’Unità”. Ha curato il volume Gabriella Ferri sempre (Iacobelli) e con Paolo Poli firma il volume Sempre ori mai un oraio (Rizzoli 2013). Cura la direzione artistica di Palazzo Santa Chiara Roma, del teatro Comunale di Atri-Teramo e del Teatro Mancinelli di Orvieto

Domenica 14 gennaio

18

Guido Catalano

con Matteo Castellan alla fisarmonica

“Smettere di fumare baciando”

Music Live Love Tour 2024

Via Audio produzione

Siamo tutti in trincea, ma l’amore può salvarci. Dopo sei anni e una pandemia, Guido Catalano, torinese classe 1971, poeta e performer, torna alle origini, ai versi che l’hanno reso famoso e hanno fatto ridere e innamorare lettrici e lettori di tutta Italia e pubblica ad inizio 2023 “Smettere di Fumare Baciando” (Rizzoli editore).

Una raccolta autoironica, intima e spassosa, adatta a ogni esigenza: ci sono poesie della colazione e del dopo sbronza, fulminanti come battaglie navali e farcite come tramezzini, poesie d’amore mancato e di sogni possibili, poesie lanciate alla finestra come sassetti, poesie incattivite e poesie che danno dipendenza. Soprattutto, ci sono moltissimi baci. Perché baciare – oltre alla voglia di fumare – riduce anche quella di parlare a sproposito.

Naturale conseguenza della pubblicazione del libro è lo spettacolo che rientra in “Smettere di Fumare Baciando Live Tour”: il modo per il pubblico di fedelissimi e per chi è incuriosito dalla sua poetica ironica e bizzarra, di incontrare Catalano, armato di microfono e nuove stupefacenti poesie. Uno spettacolo per voce sola nel quale si alternano poesie inedite e vecchi cavalli di battaglia, dove l’amore, declinato in mille sfaccettature trionfa assieme a un affastello di altre emozioni e stati d’animo, quali la malinconia, la speranza, lo stupore, la sorpresa, la nostalgia, l’ansia, il desiderio sessuale, la paura, la felicità.

Il poeta professionista vivente più famoso d’Italia sarà accompagnato da un libro di poesie bellissime e da un musicista d’eccezione con cui percorrerà le regioni italiane, dal mare ai monti, dai laghi ai boschi, dai villaggi alle città, per portare un po’ di frescura poetica a chi ne vorrà approfittare. Uno show inedito, impreziosito dalle musiche di Matteo Castellan, pianista e fisarmonicista che ha fatto dell’eleganza il suo marchio di fabbrica.