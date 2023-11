Sanremo: quasi 700 mila euro di lavori alla scuola ‘Dante Alighieri’, a breve l’affidamento

La scuola ‘Dante Alighieri’ ha bisogno di lavori ed è cosa nota, come è noto che tanti edifici scolastici matuziani necessitino di lavori di ammodernamento. L’amministrazione Biancheri sta investendo molto nell’efficientamento energetico e nei sistemi anti incendio delle scuole cittadine e a breve sarà il momento proprio della ‘Dante Alighieri’.

È sempre più vicino l’affidamento dei lavori per un importo complessivo di 685.068,58 euro inseriti nell’attuazione del Por Fesr 2014-2020. Il progetto prevede: l’inserimento di un sistema a cappotto termico per le pareti e per la copertura; la sostituzione dei serramenti e degli avvolgibili con nuovi in pvc ad alte prestazioni; l’installazione di un nuovo impianto in pompa di calore alimentato da 25 pannelli fotovoltaici in copertura; l’installazione di un nuovo impianto di ventilazione meccanica controllata per garantire la qualità dell'aria nelle aule; la sostituzione degli apparecchi illuminanti con nuovi a led per garantire il comfort visivo degli studenti. I lavori dovranno essere terminati entro il 31 dicembre 2025.

Al contempo, proprio qualche giorno fa, il Comune ha affidato l’incarico a un ingegnere esterno per il progetto di messa in sicurezza di un muro di contenimento a monte dell’edificio.

Testimonianze dalla ‘Dante Alighieri’, però, raccontano anche di un anti incendio non del tutto ottimale. In parole povere l’allarme scatta costantemente senza che ci sia traccia di incendi e la cosa, ovviamente, non lascia tranquilli alunni, docenti e famiglie. Si attendono, quindi, interventi che vadano anche in questa direzione.