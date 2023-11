Sanremo: con l'auto ad alta velocità si schianta contro l'ex stazione, salvo per miracolo (Foto)

Finisce contro la parte Ovest dell’ex stazione ferroviaria dopo una corsa a folle velocità. E’ accaduto questa notte, poco dopo le 24, in piazza Cesare Battisti a Sanremo.

Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri, il conducente dell’auto, uno straniero, ne ha perso il controllo ed è finito dentro la vetrina dell’ex bar dello scalo ferroviario.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Sanremo, che lo hanno estratto dal mezzo. E’ stato trasportato poi in ospedale, in codice giallo di media gravità. Un vero e proprio miracolo. Fortunatamente non sono stati coinvolti altri mezzi.