Giuseppe Inguì della Protezione civile di Ventimiglia in azione in Toscana per aiutare gli alluvionati (Foto)

Un volontario della Protezione civile di Ventimiglia, Giuseppe Inguì, è andato in Toscana per aiutare la popolazione di Montale colpita dall'alluvione.

Il volontario Inguì è sul posto per dare una mano alle persone e con il monitoraggio del territorio dove vi è ancora allerta meteo per pioggia. "Sono a Montale dove hanno dato allerta arancione" - fa sapere il volontario della Protezione civile di Ventimiglia Giuseppe Inguì - "Al momento piove tantissimo".

Anche la città di confine è, perciò, presente nei luoghi colpiti dal maltempo per dare un contributo. "La Protezione civile, piano piano, sta ritornando ad essere quella di una volta" - commenta il vicesindaco e assessore con le deleghe al Commercio, Protezione Civile, Servizi sociali e sociosanitari, Scuola e servizi scolastici e Politiche abitative Marco Agosta - "Sono molto contento di essere il loro rappresentante in amministrazione. Stiamo facendo un ottimo lavoro. Grazie al nostro volontario Giuseppe Inguì stiamo dando un contributo anche in un'altra regione".