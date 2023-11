Taggia: martedì prossimo il Consiglio comunale, prevista la nomina del nuovo presidente Festa

E’ stato convocato per martedì prossimo alle 21 il Consiglio comunale di Taggia. All’ordine del giorno l’elezione del nuovo presidente e una serie di comunicazioni del sindaco.

Saranno poi discusse le mozioni presentate dal gruppo consiliare ‘Progettiamo il futuro’. La prima in merito alla tematica relativa alla situazione migratoria che interessa il territorio ligure e la seconda per la convenzione con il super condominio.

Sarà poi la volta di due interrogazioni dello stesso gruppo: sulla mensa scolastica e in merito all' avviso ‘sport e periferie 2023’ scaduto il 10 ottobre scorso.

L’assise ha poi in programma un paio di ratifiche della modifica del piano triennale dei fabbisogni del personale 2023-2025 e la contestuale variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023/2025. Previsti anche due riconoscimenti del debito fuori bilancio per il servizio contenziosi.