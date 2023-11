Elezioni Amministrative a Sanremo: Fulvio Fellegara è pronto? "Sono a disposizione in attesa di una decisione"

“Spero che ce ne siano stati e che ce ne siano altri. Quanto produrremmo lo vedremo, visto che c’è la speranza di arrivare ad una coalizione il più ampia possibile”. Sono le parole di Fulvio Fellegara, considerato da tutto il centrosinistra il più probabile candidato a sindaco per la propria fazione, alle prossime elezioni amministrative di Sanremo, sulle voci delle molte riunioni tra partiti, associazioni e probabili liste civiche, che si presenteranno.

L’ex segretario della Cgil, in un colloquio con il nostro giornale, ha confermato di essere alla ‘finestra’ e di essere anche consapevole delle tante voci che lo vedono quasi certamente il candidato della coalizione che dovrà contrapporsi ai due schieramenti, al momento considerati ‘forti’ per il prossimo governo della città.

Nelle settimane scorse, quando il nostro giornale aveva confermato l’ipotesi di Fellegara alla candidatura a Sindaco per il Partito Democratico, il centrosinistra e la sinistra, si era ipotizzato anche un accordo con il Movimento 5 Stelle, che però i pentastellati avevano smentito. Ora, invece, le classiche voci di corridoio vedrebbero molti incontri tra le diverse parti per trovare un accordo tra tutti. Secondo i rumors, infatti, Fellegara viene dato per sicuro candidato del Partito Democratico, dei 5 Stelle, di 'Progetto Comune' e di eventuali liste civiche che verranno allestite.

“Io sono in attesa ed aspetto – ci ha detto Fellegara – anche se la speranza è quella di poter raccogliere la maggior parte delle fazioni politiche del centrosinistra. Ho parlato con tutti, dando la mia disponibilità ed esponendo l'idea di città che ho in mente e che vorrei condividere. Fatto questo, ognuno dovrà esprimersi nella rispetto dell’autonomia di tutti senza invasioni di campo, alla presentazione di una o dell’altra lista”.

A Sanremo la candidatura di Fellegara con il centrosinistra viene data per certa. Ma lei quale percentuale di certezza nella sua candidatura si da? “Si, ma non posso dare risposte su un ruolo che non ho ancora. Se e quando sarò investito della nomina ufficiale non mi sottrarrò da questa domanda ma, sicuramente, c’è già chi ha delle idee ben chiare in merito”.

Pensate di fare qualche sondaggio? “Penso e spero di si, ma al momento non posso rispondere per gli altri. Al momento non è stato fatto nulla, semplicemente perché ufficialmente non c’è un candidato e non posso parlare per soggetti che non mi hanno ancora dato un mandato. E’ evidente che, in futuro, qualcosa si potrà fare”.

Fulvio Fellegara cittadino di Sanremo, quale percentuale si dà come candidato a sindaco, visto che viene dato al 100%? “Non saprei anche se le voci le percepisco. In strada tutti mi danno come candidato certo, ma vista la situazione mi fermo a questo e attendo con grande discrezione”. Nel caso lei è pronto? “Sono a disposizione, questo si”.

La decisione sulla sua candidatura ufficiale verrà presa a breve? “Spero proprio di si, perché il fatto tempo è importante e gli ‘altri’ sono in campo da tempo. Per il bene del centrosinistra e della compagine progressista, in un senso o nell’altro, è bene che una decisione venga presa in fretta”.

Intanto, nelle prossime ore, è previsto un importante vertice del Pd, che potrebbe già confermare la candidatura di Fulvio Fellegara alle prossime elezioni. Quindi sabato toccherà a 'Progetto comune' (che vede al suo interno: Verdi, Sinistra Italiana, Sanremo Attiva, Rifondazione Comunista e Unione Popolare) mentre si attendono decisioni dai 5 Stelle.