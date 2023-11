Sanremo: visita del governatore Lions Oscar Bielli al Sanremo Host e al Matutia (Foto)

Domenica scorsa, al Circolo del Golf degli Ulivi, sede del Lions Club Sanremo Host, il Governatore del Distretto 108 Ia3 Oscar Bielli, ha fatto vista ai due Lions Club sanremesi: Lions Club Sanremo Host guidato per l’anno sociale 2023/2024 da Guido De Angeli e al Lions Club Sanremo Matutia (guidato per l’anno sociale 2023/2024 da Alessandra Solerio).

La serata con il Governatore, costituisce uno dei momenti più importanti per la vita di un Club, perché è finalizzato al confronto di idee fra il Club e il Governatore, dove vengono presentati dal Presidente del club, tutti i service benefici a scopo umanitario e sociale realizzati dai soci e per illustrare non solo le attività svolte ma anche quelle che saranno realizzate durante l’anno sociale. Prima della riunione con tutti i soci, si è svolto un incontro personale con il Consiglio direttivo dei rispettivi Club.

Molto apprezzata e condivisa da tutti i soci Lions presenti, la relazione del Governatore, che ha indicato i nuovi obbiettivi umanitari, sociali e di crescita aprendo i Club a nuovi soci, senza dimenticare l’impegno che ogni Lions ha nella salvaguardia e tutela dell’ambiente del proprio territorio.

Presenti alla serata i due Presidenti Lions Guido De Angeli (Sanremo Host) e Alessandra Solerio (Sanremo Matutia), il 1° vicegovernatore Vincenzo Benza, il Presidente di Zona Aurelio Negro e il cerimoniere Distrettuale Nicoletta Nati. Per l’occasione nel Lions Club Sanremo Host è stata fatta anche l’ammissione di un nuovo socio il M° Fabrizio Ragazzi (Presidente e Maestro Preparatore degli Archi della Giovane Orchestra della Riviera dei fiori “Note Libere”). Dopo la lettura del Curriculum professionale del M Fabrizio Ragazzi, letto dal socio Lions Roberto Pecchinino, padrino e sponsor della sua presentazione al Club, il Presidente Guido De Angeli ha accolto il nuovo socio come prevede lo statuto, con la promessa del nuovo socio Fabrizio Ragazzi, di conformarsi alle regole del Lions Internazionali e al rispetto del Codice dell’etica Lionistica. Su invito del Presidente De Angeli, con grande soddisfazione il Governatore Oscar Bielli, ha spillato il nuovo socio Fabrizio Ragazzi, ricordandogli che è ufficialmente entrato a far parte della più grande Associazione di Volontariato al Mondo, con oltre 1.400.000 soci, presenti in 210 paesi e aree geografiche.

Durante la serata il Governatore ha inoltre consegnato alcuni riconoscimenti ad alcuni soci, dei rispettivi Lions Club per l’impegno costante, profuso allo svolgimento delle iniziative Lions. Soddisfazione dei Presidenti del Sanremo Host e del Sanremo Matutia, per la riuscita della bella serata, organizzata per la visita annuale con il Governatore.