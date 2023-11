Ospedaletti: dai Lions Club del distretto 5.000 euro di buoni per le famiglie bisognose del territorio

Venerdì scorso, alla Bocciofila di Ospedaletti, coordinata dal Presidente di Zona del Distretto 108 Ia3 del Lions International Aurelio Negro e dalla Presidente del Lions Club Arma e Taggia, Marina Rulfi, si è svolto un meeting con i Lions Club che fanno parte della Zona 4b: Arma e Taggia, Bordighera Capo Nero Host, Bordighera Otto Luoghi, Sanremo Host, Sanremo Matutia, Sanremo Ufficiali d’Italia Alpi Marittime e il Lions Club Ventimiglia.

La serata è stata l'occasione per suddividere 250 buoni acquisto da 20 euro cadauno tra i vari club della Zona. I buoni spesa del valore totale di 5.000 euro saranno consegnati dai Lions Club, alle famiglie più bisognose del proprio territorio.

I buoni spesa sono stati messi a disposizione da un amico e benefattore del Dr. Taffari, ai Lions, conosciuti per il loro impegno sociale e umanitario nel cercare di portare aiuto a persone e famiglie meno fortunate. I buoni spesa non risolveranno tutti i problemi, ma aiuteranno anche se in minima parte le famiglie affinché il prossimo Natale possa essere meno povero. Nella stessa occasione si è anche svolta una raccolta fondi, a favore della “Casa Grande di Giz”, un'Associazione di volontariato che si occupa dei ritardi cognitivi della prima infanzia.

Al termine della serata, la somma raccolta di 1.440 euro è stata consegnata al Presidente, Mino Casagrande, che ha ringraziato commosso tutti i presenti e ha brevemente illustrato il ruolo importante che ha l'Associazione sul territorio, e le criticità dovute al crescente numero dei bambini che usufruiscono dei servizi offerti dall’Associazione.

Il Presidente Mino Casagrande, ha invitato i soci Lions a visitare la struttura, e vedere con quanto amore e professionalità sono seguiti i ragazzi. Un ringraziamento particolare il Presidente Casagrande lo ha anche rivolto a tutti gli amici e benefattori che lo sostengono in questa missione umanitaria a favore dei bambini.

Grande soddisfazione del Presidente di zona Aurelio Negro e di tutti i Presidenti dei Lions Club presenti, perché la serata benefica ha permesso di realizzare due importanti ‘services’, entrambi rivolti ai bisogni del territorio, nello spirito Lionistico del ‘We serve’.