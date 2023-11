Cervo: dal Comune via libera all'accensione dei caloriferi per cinque ore al giorno

Arriva il primo freddo e il Comune di Cervo dà il via libera all'accensione dei riscaldamenti. Si potranno accendere da oggi, 9 novembre, e per cinque ore liberamente articolabili nell'arco della giornata.

L'ordinanza

Il Sindaco, premesso che il Comune di Cervo è classificato secondo i disposti dell'art. 22 del D.P.R. 412/93 in zona climatica C e come stabilito dal D.P.R. stesso e dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 74 del 16/4/2013, l'esercizio degli impianti è consentito con i seguenti limiti massimi relativi al periodo annuale ed alla durata giornaliera di attivazione: - n. 10 ore giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo;

Atteso che, ai sensi dell'art. 4 comma 3, del medesimo D.P.R. n. 74/2013, al di fuori dei periodi di cui al precedente capoverso, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria;

Ritenuto che, ad oggi, ricorrono le condizioni climatiche per permettere l'accensione degli impianti termici a servizio degli edifici pubblici e privati del Comune di Cervo a decorrere dal 9 novembre, fatte salve le disposizioni in deroga previste per gli edifici e i casi indicati dall'art. 4, comma 5 e 6 del citato D.P.R. 74/2013;

Visto l'art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 74 del 16/04/2013 che recita "in deroga a quanto previsto dall'art. 4, i Sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati, sia nei singoli immobili";

Visti il D.P.R. 412/93, il D.P.R. 74/2013 ed il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare l'art. 90;

autorizza l'accensione degli impianti termici a far data dal 9 novembre 2023 negli edifici pubblici e privati, fino ad un massimo di 5 ore al giorno, liberamente articolabili nell'arco della giornata e nel rispetto dei valori massimi della temperatura ambiente stabiliti dall'ar. 3 del D.P.R. n. 74/2013 dispone ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 74/2013, l'immediata informazione della cittadinanza.