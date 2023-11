Bordighera: nominata dall'Amministrazione comunale la Commissione mensa per l'anno in corso

La Giunta di Bordighera ha nominato la Commissione Mensa per l’anno scolastico 2023/2024; l’organo ha funzioni propositive, consultive e di controllo sul servizio di refezione per le scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado e per il centro estivo comunale.

Compongono la Commissione il dottor Dario Sacchetti (Presidente Coordinatore, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale); la dottoressa Isabella Selmi (istruttore comunale addetto al servizio assistenza scolastica); la signora Susanna Chiarenza (rappresentante dei genitori degli alunni della scuola secondaria di primo grado); la signora Manuela Bonino (rappresentante dei genitori degli alunni della scuola primaria); la signora Silvia Benedetto (rappresentante dei genitori degli alunni delle scuole dell’infanzia); l’insegnante Sabrina Beccaria (rappresentante dei docenti della scuola secondaria di primo grado); l’insegnante Beatrice Bedini (rappresentante dei docenti della scuola primaria); l’insegnante Laura Piccolo (rappresentante dei docenti della scuola dell’infanzia).

“Un ringraziamento a tutti i membri della Commissione per il loro importante contributo al benessere dei piccoli alunni delle scuole cittadine” commenta l’Assessore Martina Sferrazza.​