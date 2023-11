Sanremo: con il Centro di Promozione Famiglia un corso di accompagnamento alla gravidanza

Nuovo corso di accompagnamento alla gravidanza. Il periodo della gravidanza è un momento particolarmente delicato per la mamma ed anche per i papà, per questo motivo l’organizzazione mondiale della sanità ha predisposto delle linee guida.

Il Centro Promozione Famiglia da anni accompagna le mamme ed i papà prima e dopo la gravidanza con servizi gratuiti gestiti da professionisti del settore. Nel 2022 sono state seguite 203 famiglie, nei primi 1000 giorni del figlio.

“Cerchiamo di seguire sia le mamme che i papà proprio per dare, da subito, valore all’alleanza genitoriale, su cui si fonderà la crescita del nuovo nato - spiega la direttrice del Centro, Silvia Minasi - nei nostri incontri si parla di coppia, genitorialità, travaglio, parto, allattamento, cura del neonato, della mamma e della coppia genitoriale”.

Per offrire una visione il più possibile completa dell’accompagnamento alla nascita, il Centro mette a disposizione, nei propri corsi, diversi professionisti: psicologi, ostetriche, pedagogisti. Il prossimo corso è in partenza a Sanremo, con ancora pochissimi posti a disposizione. Quello successivo, già quasi pieno sarà invece a Bordighera. Per informazioni ed iscrizioni: www.cpfamiglia.it oppure whatsapp 3271412875.