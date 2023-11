In serata ad Imperia si è registrata una fuga gas. Stando ai primi dettagli che emergono, l'allarme è scattato poco dopo le 22.20 e sembra che la perdita sia dovuta ad un tubo tranciato per sbaglio nell'ambito dei lavori per la posa della fibra ottica. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area.