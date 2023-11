Aveva importato armi da guerra in Italia, commerciante dianese assolto dopo anni di calvario

E’ stato deciso il ‘non luogo a procedere’ con la formula massima, ovvero perché il fatto non costituisce reato, il 70enne Mario Garlasco, dall’accusa di traffico internazionale di fucili mitragliatori.

Il commerciante di Diano Marina ha patito un vero e proprio calvario giudiziario nel corso degli ultimi anni e, il 20 ottobre scorso con il deposito della sentenza, può finalmente mettere la parola fine. Mario Garlasco si è difeso, assistito dal difensore di fiducia, l’avvocato Alessandro Lodato Costa, dalle accuse di reati commessi tra il 2004 e il 2009 per aver introdotto nel territorio dello Stato Italiano armi da guerra (armi Zastava idonee al tiro a raffica), rischiando una condanna sino a 12 anni di carcere.

Il commerciante dianese era stato rinviato a giudizio al Tribunale di Brescia nel procedimento avviato nel 2013 dalla locale Procura della Repubblica ed era approdato all’udienza preliminare davanti al Giudice per le Indagini Preliminari, Carlo Amedeo Bianchetti, nel settembre del 2019, insieme ad una decina di altri imputati (per lo più titolari di importanti aziende del settore, produttori e rivenditori di armi). In quella sede era emersa una prima eccezione processuale per incompetenza territoriale, spostando il tutto al Tribunale di Imperia.

Quella che è poi sfociata nell’assoluzione per Garlasco era una indagine partita da una perizia sui fucili introdotti dalla Svizzera e che potessero armi da guerra messe in vendita senza l’autorizzazione ministeriale. Tra gli importatori era stato individuato proprio il commerciante dianese, titolare della Gm Tecno. Garlasco era stato coinvolto anni fa in una vicenda simile, che aveva portato alla luce un traffico di Kalashnikov e pistole.

Garlasco, però, ha dovuto attendere anni per leggere una vittoria anche nel merito. Già a Brescia gli imputati vennero tutti assolti. E, dopo aver depositato diverse memorie difensive alla conclusione delle indagini preliminari, il commerciante dianese che oggi ha 70 anni, ha offerto ulteriori memorie di parte e materiale probatorio, che hanno convinto all'udienza preliminare sia la Procura della Repubblica di Imperia che il giudice Anna Bonsignorio. Questa, infatti, ha dichiarato il non luogo a procedere perché il fatto non costituisce reato.

“Rivolgo un plauso – evidenzia il legale Alessandro Lodato Costa - alla dedizione e all'ascolto dei magistrati, sia inquirenti sia requirenti, PM e GUP che si sono dedicati con abnegazione all'approfondimento e comprensione del caso, ricevendo e studiando le memorie difensive e gli allegati offerti, dando dopo attenta analisi quella agognata risposta interpretativa che ancor oggi ricorda il corretto modo di fare giustizia, nel sentito rispetto delle regole e del ruolo delle parti”.