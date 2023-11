Ventimiglia, sistemata l'area fitness nei giardini pubblici: mercoledì verrà inaugurato il minigolf (Foto)

Continua l'intervento di restyling per rendere più belli i giardini pubblici di Ventimiglia. Una ditta incaricata dal Comune, ieri, si è occupata della manutenzione dell'area fitness: gli attrezzi per allenarsi all'area aperta e la casetta del 'Book crossing' sono stati sistemati e tinteggiati.

Lo scopo dell'Amministrazione comunale è, infatti, quello di far rivivere i giardini, una location che potrebbe anche essere usata per ospitare le manifestazioni.

Intanto, dopo lo sgombero dei migranti che sostavano abusivamente nei giardini ‘Tommaso Reggio’ e il ripristino del laghetto con il suo ponticello in legno, il polmone verde della città è stato 'sistemato' in vista dell'inaugurazione del nuovo minigolf, allestito vicino ai giochi per bambini.