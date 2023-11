Sanremo: riunione dei commercianti di corso Garibaldi, chiedono decoro e sicurezza al Comune

Si è svolta, alla Confcommercio di Sanremo, una riunione che ha visto la presenza dei commercianti di Corso Garibaldi, associati e no, per affrontare tutte le problematiche relative alla zona: decoro urbano, pulizia, accattonaggio, parcheggi, creazione di dossi stradali, accatastamento merce e rispetto degli spazi da parte di un supermercato della zona.

Spiega il Presidente della Confcommercio di Sanremo Andrea Di Baldassare: “I commercianti negli ultimi mesi hanno dato piena dimostrazione della loro disponibilità a sedersi a un tavolo per ragionare insieme e trovare punti di accordo su situazioni che attualmente, anche per la presenza di alcune realtà commerciali, stanno creando disagi in una zona che è la porta di ingresso alla città. Le nostre sono realtà di prossimità e vicinanza alle persone che negli anni hanno sempre fatto la differenza, anche pensando all’abbellimento della propria vetrina, del proprio negozio e della via in generale. Auspichiamo che anche il Comune, a questo punto, faccia la sua parte, facendo tornare questa via al decoro e alla sicurezza che merita. In questo senso attendiamo ancora dei riscontri alle nostre istanze inviate l’8 agosto e il 23 settembre, alle quali al momento l’Amministrazione non ha dato seguito”.